Le marché des crypto-monnaies semble repartir de plus belle. La plus connue des monnaies numériques, le bitcoin, a de nouveau passé la barre des 20.000 dollars en valeur au bout de quelques jours de progression.

Lundi matin, la valeur du bitcoin était de 20.845 dollars, en hausse de 5,2 pour cent par rapport à vendredi. Il s'agit là du niveau le plus élevé atteint depuis novembre, avant que la faillite de la crypto-bourse FTX ne fasse trembler le marché sur ses bases. De son côté, le crypto-marché est repassé au-dessus de la barre des 1.000 milliards de dollars, comme l'a déterminé le site web CoinGecko, qui analyse les cours de plus de 12.000 cryptoactifs.

Mais malgré la récente reprise, le marché demeure trois fois plus limité que lors de son apogée en novembre 2021. Selon des analystes, la hausse actuelle des cours est le résultat de l'optimisme qui règne à présent que les crypto-monnaies ont atteint leur point bas et que le pic de l'inflation est passé. Les prévisions à court terme en matière d'inflation aux Etats-Unis sont en janvier retombées à leur plus faible niveau en deux ans, ce qui a stimulé davantage qu'attendu la confiance des consommateurs. Il n'y a du reste pas que les crypto-monnaies qui ont démarré la nouvelle année de manière positive, puisque les bourses ont fait de même pour revenir aux niveaux d'il y a un an environ.

