Le Belge Ronnie Leten n'est pas candidat à un nouveau mandat à la présidence d'Ericcson, a annoncé jeudi l'équipementier en réseaux de télécommunication suédois.

Le responsable passera le flambeau à Jan Carlson, actuel membre du conseil d'administration, après l'assemblée générale d'Ericsson qui se tiendra fin mars. Le Belge aura alors été président pendant cinq ans. Auparavant, il avait été pendant de nombreuses années le patron du géant industriel suédois Atlas Copco.

"Il ne faut pas chercher quelque chose derrière tout ça", a commenté Ronnie Leten, cité par le site internet de De Tijd. "J'ai 66 ans, et après cinq ans chez Ericsson, c'était très bien. J'aimerais avoir un peu plus de temps libre. J'ai beaucoup voyagé pendant des années et si vous êtes en Inde un jour, à New York le lendemain et en Australie le surlendemain, vous ne voyez pas vos cinq petits-enfants grandir."

