Le centre de données LCL s'associe avec Equinix. Elle pourra ainsi connecter ses clients à plusieurs fournisseurs de nuages publics et SaaS.

Il s'agit de l'Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric), qui permettra aux clients de LCL de se connecter à des nuages publics tels AWS, Azure, Google, Oracle, IBM et Salesforce, mais aussi à des acteurs comme Service Now et F5.

A l'inverse, les fournisseurs SaaS et de services dans le nuage belges pourront, via LCL et ECX Fabric, proposer leurs services au reste du monde sur base d'une connexion unique.

L'objectif est que les clients disposent d'une solution IT hybride globale via un seul port. "Nous offrirons physiquement la possibilité d'accepter tous les types de connexions virtuelles. De même, toutes les solutions IT hybrides possibles, qui sont en train de s'imposer, nous pourrons les proposer d'ici", affirme Laurens van Reijen, CEO de LCL.

