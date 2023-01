(ISC)² a nommé la Française Laurie-Anne Bourdain comme membre du conseil d'administration. L'organisation sans but lucratif est avec ses 168.000 membres l'une des principales associations de cybersécurité au monde et est surtout connue pour sa certification CISSP. Au quotidien, Laurie-Anne Bourdain est Data Protection Officer (DPO) au sein de l'entreprise fintech Isabel Group.

Le conseil d'administration d'(ISC)² se compose de treize membres. Le cycle triennal de cinq d'entre eux vient de prendre fin, et cinq nouveaux représentants ont donc à présent été élus. Les nouveaux membres viennent respectivement d'Australie, des Etats-Unis, de France, de Grèce et des Emirats Arabes Unis

Complémentaire

Bourdain, membre d'(ISC)² depuis 2014, est en tant que DPO spécialisée dans la protection des données et la sensibilisation à la sécurité. 'Je suis très complémentaire de mes collègues du conseil, qui ont une spécialisation plutôt technique. J'insisterai tout particulièrement sur l'importance de la protection des données, la gestion des risques et la sensibilisation', explique-t-elle.

Selon Laurie-Anne Bourdain, les organisations ont besoin de formateurs en sensibilisation, de gestionnaires de budgets et de rédacteurs techniques capables de convertir la cybersécurité en une stratégie. 'L'un de mes objectifs est précisément d'infirmer cette technicité de la cybersécurité et de persuader les gens à faire le pas vers un rôle dans notre secteur.'

Certification CISSP

Tous les nouveaux membres du conseil d'administration, dont Bourdain, ont précédemment durant leur carrière été certifiés CISSP (Certified Information Systems Security Professional). Dans l'UE et au Canada notamment, le certificat (ISC)² est souvent requis pour un emploi dans la cybersécurité d'organisations gouvernementales.

Ce n'est pas là le premier rôle de Bourdain dans un conseil d'administration. Elle est aussi présidente du comité européen à la base de l'examen CIPP (Certified Information Privacy Professional) pour l'International Association of Privacy Professionals (IAPP). De plus, Bourdain est membre permanent de la Cybersecurity Coalition belge et fait également partie du Beltug Privacy Council. En juin de l'année dernière, elle fut aussi membre fondateur de Women4Cyber Belgium.

