Les vingt-cinq années d'existence de Tomb Raider ne pouvaient évidemment pas passer inaperçues. Voilà pourquoi la principale protagoniste et intrépide héroïne du jeu, Lara Croft, s'est vu attribuer une statue dans le quartier londonien de Camden.

L'oeuvre a été érigée au Stables Market en plein coeur de Camden, où sera ouverte en avril Tomb Raider: The Live Experience. Cette nouvelle attraction emmènera les fans de la franchise en voyage, durant lequel des équipes de huit personnes maximum accompagneront Lara Croft dans sa quête d'un puissant artefact. Chemin faisant, elles devront s'échapper d'un navire qui sombre, explorer la jungle au Costa Rica, rechercher un ancien tombeau et - évidemment - résoudre les incontournables puzzles.

Gravure de grès

La statue qui fait plus de deux mètres et demi de hauteur a été érigée en collaboration avec l'entreprise de jeux vidéo Crystal Dynamics et avec Paramount Pictures dans le style d'une gravure de grès, afin 'd'être assortie au look & feel de la nouvelle attraction'.

Si vous deviez vous rendre bientôt à Londres, sachez que des tickets pour Tomb Raider: The Live Experience peuvent dès à présent être réservés en ligne au prix de 66 livres pièce.

La statue de Lara Croft. © Square Enix

Lara Croft. © Square Enix

