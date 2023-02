Meta a commencé à déployer son abonnement payant à Facebook et Instagram en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce test a comme but de se rendre compte si les utilisateurs sont prêts à payer pour ce qui était jusqu'à présent gratuit.

Meta est aux prises avec une baisse de ses rentrées publicitaires et recherche donc d'autres moyens de gagner de l'argent. Voilà pourquoi l'entreprise démarre l'expérience d'un abonnement proposé à 11,30 euros par mois. Les abonnés bénéficieront d'une protection contre le vol d'identité, l'accès direct au service à la clientèle et une plus grande visibilité. Avec 'Meta Verified' que le directeur Mark Zuckerberg avait annoncé la semaine dernière, l'entreprise cible surtout les influenceurs et autres utilisateurs professionnels. Précédemment, Snap (Snapchat Plus) et Twitter (Twitter Blue) avaient aussi lancé des services optionnels payants similaires.

