Lightyear, le constructeur automobile néerlandais à l'initiative d'une voiture électrique à panneaux solaires commence à enregistrer les commandes pour son deuxième modèle. Ce dernier ne coûtera qu'un quart du modèle original.

La Lightyear 2 sera mise en production fin 2025, mais l'entreprise ouvre dès à présent la liste des commandes pour toutes les personnes vivant dans l'UE, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis. L'élément le plus étonnant concerne le prix relativement bas, puisque l'entreprise parle de 'moins de 40.000 euros'. En septembre, elle révélait que le prix de ce modèle débuterait 'à 30.000 euros'. En comparaison, la première version, la Lightyear 0, revient à 149.000 euros.

Selon l'entreprise, la Lightyear 2 aura une autonomie de 'plus de 800 kilomètres' sur base de déplacements dans et autour d'Amsterdam. Selon ses concepteurs, le nouveau modèle devra être rechargé trois fois moins souvent que les autres voitures électriques, en raison notamment d'une meilleure aérodynamique.

Cela sera probablement surtout le cas lors de déplacements durant les journées ensoleillées, où l'autonomie de la batterie sera complétée par l'énergie solaire. En outre, l'entreprise affirme que l'empreinte énergétique sera de moitié moindre que celle des voitures électriques 'classiques'.

Les détails de la nouvelle voiture n'ont pas encore été dévoilés. Lightyear en présentera les spécifications exactes et le design final en été. La bonne nouvelle, c'est que les réservations pour ce modèle ne prévoient pas de versement. Vous vous inscrivez donc sur une liste de mailing dans l'attente du design définitif.

