Le département en charge de l'enseignement de la ville de New York interdit l'utilisation de ChatGPT sur l'équipement scolaire et sur le réseau des écoles. Il craint que l'outil AI n'impacte négativement le processus d'apprentissage.

Le site d'éducation Chalkbeat s'est entretenu avec une porte-parole du département de l'enseignement de New York. Elle affirme que 'l'impact négatif sur l'apprentissage des élèves et les soucis liés à la sécurité et à l'exactitude du contenu' sont les raisons de l'interdiction de l'outil.

ChatGPT est un outil d'OpenAI qui a été lancé début décembre. Il vous permet de poser des questions (et d'autres encore) sur un large éventail de sujets. Mais ChatGPT peut également rédiger des dissertations détaillées sur des thèmes qu'on lui soumet et est, à cet égard, idéal pour l'étudiant qui n'a lui-même pas envie d'approfondir une matière.

Esprit critique

Le département de l'enseignement de New York City craint que l'utilisation de ChatGPT ne rende les devoirs de rédaction/dissertation non pertinents, mais surtout qu'elle n'incite les étudiants à tricher et à plagier. Elle nuira aussi à l'esprit critique et donc à la résolution de problèmes.

Il convient ici d'apporter la nuance, selon laquelle ChatGPT est certes un précieux assistant, mais que des erreurs se manifestent parfois dans les détails. La connaissance générale de l'outil s'arrête également quelque part en 2021. Si vous interrogez ChatGPT sur la situation en Ukraine par exemple, il ne saura en effet pas que la Russie a envahi le pays et y mène la guerre depuis un peu moins d'un an maintenant.

Chalkbeat déclare que New York est actuellement le seul département de l'enseignement à bannir l'outil, mais souligne que ce choix pourrait en inciter d'autres aux Etats-Unis à faire de même.

Le nouveau Google

Le site ne précise cependant pas si ChatGPT constitue vraiment un problème. Il donne entre autres la parole à un enseignant qui signale qu'il y eut la même crainte, lorsque le moteur de recherche de Google fit son entrée dans l'enseignement il y a 15-20 ans. Depuis lors, la recherche en ligne d'infos concrètes est devenue nettement plus facile. Il plaide aussi pour que l'outil puisse être utilisé pour faire réfléchir les élèves sur la pertinence d'un texte et sur la façon de l'améliorer.

Par ailleurs, un bannissement n'est jamais étanche. Sur les appareils n'appartenant pas à l'école et extérieurs au réseau scolaire, on pourra encore et toujours demander à ChatGPT de faire les devoirs. Par ailleurs, les écoles qui souhaitent étudier l'outil, pourront demander des dérogations.

