L'entreprise aéronautique SpaceX du directeur de Tesla, Elon Musk, est évaluée à 137 milliards de dollars, soit plus de 129 milliards d'euros, selon la chaîne d'information américaine CNBC. Ce montant a été déterminé suite à une nouvelle phase d'investissement, au terme de laquelle elle a levé 750 millions de dollars.

Cela signifie que les investisseurs jugent à présent l'entreprise plus opulente qu'en mai de l'année dernière. A l'époque en effet, l'estimation de la valeur marchande de SpaceX était encore de 127 milliards de dollars (quasiment 120 milliards d'euros). A la Bourse, les firmes technologiques étaient cotées à une valeur moindre durant la même période.

En route vers la lune

SpaceX a effectué notamment des missions vers la station spatiale internationale ISS et prépare une mission habitée autour de la lune pour les touristes de l'espace. D'ici quelques années, l'entreprise devrait également emmener des astronautes américains fouler de nouveau le sol lunaire pour le compte de la NASA.

Conjointement avec la firme de satellites internet Starlink, SpaceX a récemment acquis une réputation supplémentaire en fournissant des récepteurs à l'Ukraine. Ces derniers se connectent aux satellites de SpaceX avec lesquels l'entreprise peut proposer l'internet à haut débit dans les régions les plus reculées.

