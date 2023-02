Le producteur belge de capteurs Autonomous Knightest est la seule jeune pousse non suédoise à avoir été choisie pour prendre part au programme d'incubation de Volvo Group. La technologie de la petite entreprise sera développé plus avant à Göteborg.

Autonomous Knight fabrique des capteurs de type 'spectral camera', une technologie qui aide les voitures à mieux 'voir' et à leur permettre - qu'elles soient autonomes ou pas - à déterminer leur route dans différentes conditions météorologiques. L'entreprise est en principe une spin-off (émanation) de la jeune pousse de 'mining tech' limbourgeoise Behault et a pris il y a quelques années un brevet sur la technologie.

Pour poursuivre le développement de son système de capteurs et pour collaborer avec des entreprises similaires, Autonomous Knight fait à présent son entrée dans le programme d'incubation Camp X de Volvo Group en Suède. Dans cet incubateur, les jeunes pousses possédant une technologie (automobile) prometteuse peuvent recevoir un support en vue de développer plus avant et à plus grande échelle leurs innovations. Autonomous Knight a été choisie parmi une cinquantaine de candidates et est la seule startup non suédoise à faire partie de la présente sélection. 'L'an prochain, nous allons pouvoir développer encore notre technologie de capteur en Suède avec l'aide des ingénieurs de Volvo et ce, en fonction d'un use case spécifique', déclare Geoffrey Ejzenberg, 'chief knight' chez Autonomous Knight.

Outre cette entrée dans l'incubateur, la startup annonce aussi avoir conclu une deuxième phase de capitalisation de pré-amorçage. L'agence européenne pour l'innovation et la technologie notamment accroît sa participation dans la petite entreprise. Conjointement avec un angel investor, l'agence y investit 500.000 euros.

