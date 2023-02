La société-mère de Facebook, Meta Platforms, serait sur le point de supprimer encore des milliers d'emplois. Quelques strates directoriales notamment devraient disparaître.

Voilà ce que révèle le journal américain The Washington Post. En plus de se séparer de managers, l'entreprise voudrait aussi effectuer des coupes sombres dans un certain nombre de projets et de postes de travail. En novembre dernier déjà, Meta avait annoncé vouloir supprimer 11.000 emplois, soit un sur huit environ. Le fondateur et directeur de l'entreprise, Mark Zuckerberg, avait déclaré à l'époque qu'il avait mal évalué les changements dans le comportement des gens suite à la pandémie du corona. Et d'affirmer que 2023 serait 'l'année de l'efficience' et que Meta se focaliserait davantage sur sa rentabilité. Plus tôt ce mois-ci, le journal Financial Times avait aussi annoncé une nouvelle phase de licenciements.

Les investisseurs se plaignaient depuis quelque temps déjà que Meta investissait trop d'argent dans le métavers, un monde virtuel dans lequel nous passerons tous à coup sûr notre temps à l'avenir, à en croire Zuckerberg. Ces investissements avaient cependant déjà été réduits. Diverses entreprises technologiques se séparent de nombreux collaborateurs ces derniers mois. C'est ainsi qu'Alphabet, la société-mère de Google, a supprimé 12.000 emplois, que Microsoft a mis 10.000 employés à la rue et qu'Amazon poursuit ses activités avec 18.000 personnes en moins.

Voilà ce que révèle le journal américain The Washington Post. En plus de se séparer de managers, l'entreprise voudrait aussi effectuer des coupes sombres dans un certain nombre de projets et de postes de travail. En novembre dernier déjà, Meta avait annoncé vouloir supprimer 11.000 emplois, soit un sur huit environ. Le fondateur et directeur de l'entreprise, Mark Zuckerberg, avait déclaré à l'époque qu'il avait mal évalué les changements dans le comportement des gens suite à la pandémie du corona. Et d'affirmer que 2023 serait 'l'année de l'efficience' et que Meta se focaliserait davantage sur sa rentabilité. Plus tôt ce mois-ci, le journal Financial Times avait aussi annoncé une nouvelle phase de licenciements.Les investisseurs se plaignaient depuis quelque temps déjà que Meta investissait trop d'argent dans le métavers, un monde virtuel dans lequel nous passerons tous à coup sûr notre temps à l'avenir, à en croire Zuckerberg. Ces investissements avaient cependant déjà été réduits. Diverses entreprises technologiques se séparent de nombreux collaborateurs ces derniers mois. C'est ainsi qu'Alphabet, la société-mère de Google, a supprimé 12.000 emplois, que Microsoft a mis 10.000 employés à la rue et qu'Amazon poursuit ses activités avec 18.000 personnes en moins.