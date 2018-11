La scale-up immobilière gantoise Around Media récolte 1,25 million d'euros

Les concepteurs pourront associer la plate-forme à leurs programmes de dessin et ainsi créer des espaces et y déambuler avec leurs clients. "Les designers, promoteurs immobiliers et fabricants de matériaux de construction pourront ainsi non seulement communiquer de manière nettement plus efficiente, mais aussi renforcer leurs concepts respectifs. Les promoteurs immobiliers consacreront jusqu'à 10 fois moins de temps à l'accompagnement de leurs clients. Et ces derniers bénéficieront, grâce à Prompto, d'une vision plus réaliste de leur future habitation. Ils pourront beaucoup plus tôt marquer de leur empreinte le processus de conception", déclare Wannes Vanspranghe, CEO d'Around Media, à ce propos dans un communiqué de presse. Pour son environnement VR, Around Media fait appel à Unreal Engine 4, un moteur de jeu populaire utilisé notamment pour les jeux Oculus VR et, eh oui!, le tube Fortnite.

Avant le lancement de Prompto, l'entreprise a organisé une phase de capitalisation, au terme de laquelle elle a récolté 1,25 million d'euros. Dans un premier temps, la plate-forme sera lancée en Belgique. Mais l'année prochaine, Around Media entend aussi se tourner vers les Pays-Bas et la Grande-Bretagne.