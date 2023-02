Kwarts, créée en 2016, est rachetée par l'entreprise danoise DLI Market Intelligence. La firme d'Hasselt considère ce rachat comme le meilleur moyen de poursuivre sa croissance.

Kwarts se focalise sur les algorithmes AI et propose une plate-forme de données clients pour le secteur des sciences de la vie. Ces dernières années, l'entreprise a entre autres fait l'objet d'injections financières de la part de Volta Ventures, BlueHealth Innovation Fund, imec.istart et d'investisseurs privés. VLAIO et EIT Health lui ont également apporté leur soutien. En 2021, Kwarts effectua un virage pour passer de la consultance à une entreprise orientée produits.

Plus tard au cours de ce trimestre, Kwarts sera donc reprise par DLI Market Intelligence (DLIMI). Bart Van Proeyen, fondateur et CEO de Kwarts, explique que le rachat est la meilleure option pour que l'entreprise poursuive sa progression.

'Au sein de la direction, nous avons envisagé divers scénarios de croissance et évalué d'un oeil critique la manière dont nous pouvions donner à notre plate-forme de données les meilleures chances d'évoluer. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'une commercialisation autonome serait très difficile dans le contexte international actuel. La poursuite du développement d'un canal de vente et de services propre ne nous distinguerait pas non plus suffisamment des autres acteurs.'

Voilà pourquoi l'entreprise rechercha un partenaire stratégique, et le choix se porta sur DLIMI. Les entretiens menés ensuite débouchèrent sur un rachat. 'Il faut certes être ambitieux, mais en même temps aussi pragmatique: pour mener à bien une transformation numérique dans un écosystème en croissance, il faut être capable de cuisiner avec les bons ingrédient', conclut Van Proeyen.

Kwarts se focalise sur les algorithmes AI et propose une plate-forme de données clients pour le secteur des sciences de la vie. Ces dernières années, l'entreprise a entre autres fait l'objet d'injections financières de la part de Volta Ventures, BlueHealth Innovation Fund, imec.istart et d'investisseurs privés. VLAIO et EIT Health lui ont également apporté leur soutien. En 2021, Kwarts effectua un virage pour passer de la consultance à une entreprise orientée produits.Plus tard au cours de ce trimestre, Kwarts sera donc reprise par DLI Market Intelligence (DLIMI). Bart Van Proeyen, fondateur et CEO de Kwarts, explique que le rachat est la meilleure option pour que l'entreprise poursuive sa progression.'Au sein de la direction, nous avons envisagé divers scénarios de croissance et évalué d'un oeil critique la manière dont nous pouvions donner à notre plate-forme de données les meilleures chances d'évoluer. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'une commercialisation autonome serait très difficile dans le contexte international actuel. La poursuite du développement d'un canal de vente et de services propre ne nous distinguerait pas non plus suffisamment des autres acteurs.'Voilà pourquoi l'entreprise rechercha un partenaire stratégique, et le choix se porta sur DLIMI. Les entretiens menés ensuite débouchèrent sur un rachat. 'Il faut certes être ambitieux, mais en même temps aussi pragmatique: pour mener à bien une transformation numérique dans un écosystème en croissance, il faut être capable de cuisiner avec les bons ingrédient', conclut Van Proeyen.