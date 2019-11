La jeune entreprise belge Piesync devient une composante du spécialiste marketing Hubspot. Ses fondateurs, Mattias Putman et Ewout Meyns, continueront de la diriger.

PieSync est une plate-forme de synchronisation en temps réel des données de clients entre différentes applis et plates-formes. Concrètement, cela signifie que vos contacts entre, disons, Google Contacts, MailChimp, Teamleader ou l'une des plus de cent connexions que l'entreprise propose, sont harmonisés de manière fluide.

C'est ce qui a attiré l'attention d'Hubspot, un important développeur de logiciels américain en 'inbound marketing and sales', qui rachète à présent l'entreprise dans sa totalité. "PieSync fait l'objet de la part des clients des plus hautes appréciations sur l'ensemble des solutions iPaaS existant sur le marché", déclare le cofondateur et CEO d'Hubspot, Brian Halligan. "Cela en dit long sur les possibilités de la technologie. Nous sommes très fiers de pouvoir les accueillir à bord, ce qui va permettre à HubSpot de se développer encore davantage pour passer d'une suite tout-en-un à une plate-forme tout-en-un."

PieSync a été fondée en 2014 par Mattias Putman et Ewout Meyns (CEO). L'entreprise a dès le départ reçu le soutien d'imec.istart et de l'investisseur Dirk Vermunicht. En 2016, l'entreprise récolta 1,47 million d'euros auprès notamment d'Ark Angels Activator Fund, PMV et Luc Burgelman. En 2018 s'ensuivit une phase de capitalisation de série A de 2,8 millions d'euros, sous la direction de Fortino Capital et des investisseurs existants.

Le montant versé par Hubspot pour le rachat n'a pas été révélé, mais le cofondateur Ewout Meyns a précisé à Data News qu'il "s'agit d'un accord avantageux pour tous les actionnaires, le team et le produit".

Les 27 collaborateurs de PieSync conserveront leur emploi. Le bureau gantois de l'entreprise deviendra un bâtiment Hubspot à part entière, destiné à s'étendre encore. De plus, PieSync siégera désormais aussi à Dublin, où se trouve le deuxième plus grand centre d'Hubspot. "Mattias et moi-même restons à bord et serons responsables de la poursuite de la croissance de PieSync", affirme Meyns à notre rédaction. PieSync continuera lui aussi temporairement d'exister en tant que produit indépendant sous son appellation actuelle.