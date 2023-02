Le tribunal correctionnel de Tongres a condamné la plate-forme américaine de crypto-trading imarketslive.com (International Markets Live, IML) à une amende de 60.000 euros pour avoir tenté de convaincre des gens d'adhérer à son système pyramidal dans notre pays aussi.

Quatre Belges qui organisaient des réunions dans notre pays, où ils promettaient des gains gigantesques, se sont également vu infliger une amende 4.000 à 16.000 euros.

Ces quatre personnes tentaient lors de réunions organisées entre autres à Gand et à Bree de convaincre le plus possible de Belges à rejoindre l'IML. Les participants à ces rencontres apprenaient qu'ils pouvaient gagner rapidement beaucoup d'argent, mais à cette fin, ils devaient verser un montant de 145 euros par mois.

Ce montant et d'autres contributions, ils pourraient cependant les récupérer, s'ils incitaient plus de deux personnes à devenir membres elles aussi de l'IML sous leur propre nom. Plus il y aurait de nouveaux membres inscrits sous leur nom, plus ils gagneraient d'argent. En outre, ils recevraient aussi un pourcentage des montants versés par les membres suivants.

On leur disait également qu'ils pourraient effectivement commencer à négocier des crypto-espèces, s'ils remplissaient toutes les conditions. Toutefois, cela n'était possible que pour un nombre limité de membres. Lors des réunions, plusieurs ordinateurs portables étaient installés, afin que les personnes intéressées puissent s'inscrire immédiatement.

Système pyramidal

Selon le tribunal de Tongres, qui se réfère dans son jugement à la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales, la mise en place d'un tel système pyramidal constitue précisément une pratique commerciale déloyale et trompeuse. Le régulateur financier FSMA avait début 2018 déjà lancé un avertissement par lequel il déclarait que le système d''IML présentait les caractéristiques d'un système pyramidal.

Un jeune homme de 25 ans de Bree, qui s'était inscrit lors de l'une de ces réunions, avait également été chargé de déployer ce système pyramidal dans le Limbourg. En 2018, il organisa par conséquent à son tour quelques réunions à Bree.

Fin 2018, les parents d'un garçon autiste qui avait assisté à plusieurs réunions dans cette même ville, s'étaient rendus à la police, parce que leur fils, qui appartenait à un groupe vulnérable, semblait avoir subi un véritable lavage de cerveau à cause des gains abusifs qui avaient été martelés lors des réunions. Début décembre 2018, la police effectua une descente dans l'un de ces rassemblements auquel participaient plusieurs jeunes adultes.

Selon le juge de Tongres, tant IML que les quatre Belges qui recrutaient des personnes dans notre pays, se sont rendus coupables de promotion d'un système pyramidal et d'escroquerie auprès des adhérents à ce dernier.

Quatre Belges qui organisaient des réunions dans notre pays, où ils promettaient des gains gigantesques, se sont également vu infliger une amende 4.000 à 16.000 euros.Ces quatre personnes tentaient lors de réunions organisées entre autres à Gand et à Bree de convaincre le plus possible de Belges à rejoindre l'IML. Les participants à ces rencontres apprenaient qu'ils pouvaient gagner rapidement beaucoup d'argent, mais à cette fin, ils devaient verser un montant de 145 euros par mois.Ce montant et d'autres contributions, ils pourraient cependant les récupérer, s'ils incitaient plus de deux personnes à devenir membres elles aussi de l'IML sous leur propre nom. Plus il y aurait de nouveaux membres inscrits sous leur nom, plus ils gagneraient d'argent. En outre, ils recevraient aussi un pourcentage des montants versés par les membres suivants.On leur disait également qu'ils pourraient effectivement commencer à négocier des crypto-espèces, s'ils remplissaient toutes les conditions. Toutefois, cela n'était possible que pour un nombre limité de membres. Lors des réunions, plusieurs ordinateurs portables étaient installés, afin que les personnes intéressées puissent s'inscrire immédiatement.Selon le tribunal de Tongres, qui se réfère dans son jugement à la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales, la mise en place d'un tel système pyramidal constitue précisément une pratique commerciale déloyale et trompeuse. Le régulateur financier FSMA avait début 2018 déjà lancé un avertissement par lequel il déclarait que le système d''IML présentait les caractéristiques d'un système pyramidal.Un jeune homme de 25 ans de Bree, qui s'était inscrit lors de l'une de ces réunions, avait également été chargé de déployer ce système pyramidal dans le Limbourg. En 2018, il organisa par conséquent à son tour quelques réunions à Bree.Fin 2018, les parents d'un garçon autiste qui avait assisté à plusieurs réunions dans cette même ville, s'étaient rendus à la police, parce que leur fils, qui appartenait à un groupe vulnérable, semblait avoir subi un véritable lavage de cerveau à cause des gains abusifs qui avaient été martelés lors des réunions. Début décembre 2018, la police effectua une descente dans l'un de ces rassemblements auquel participaient plusieurs jeunes adultes.Selon le juge de Tongres, tant IML que les quatre Belges qui recrutaient des personnes dans notre pays, se sont rendus coupables de promotion d'un système pyramidal et d'escroquerie auprès des adhérents à ce dernier.