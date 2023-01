Seule la moitié des lave-linge, fours, frigos et autres appareils électroménagers intelligents vendus dans le commerce ces dernières années sont effectivement connectés à internet par leurs utilisateurs. Au grand désappointement des constructeurs.

Voilà ce qui ressort d'un rapport du Wall Street Journal. Un fabricant tel que LG signale que moins de la moitié des appareils intelligents qu'il vend, restent connectés au wifi. Un autre constructeur, Whirlpool, évoque pour sa part 'plus de la moitié'. Dans un certain nombre de cas, il s'agit d'utilisateurs qui connectent certes leur appareil lors de l'installation, mais sans l'adapter, s'ils changent par exemple de fournisseur de réseau. Très souvent, il est cependant question d'utilisateurs qui ne connectent jamais leur appareil à internet.

Et c'est regrettable, selon LG dans le journal: 'Le défi à relever, c'est que les consommateurs ne distinguent pas la valeur réelle envisagée par les fabricants dans la façon dont ces données pourront les aider à long terme.' Pour les fabricants, cette valeur est déjà bien connue. Ils obtiennent des données supplémentaires sur la manière dont leurs appareils sont utilisés et peuvent dès lors vendre plus rapidement des filtres de remplacement et d'autres pièces par exemple.

Mais pour les clients, cette évaluation n'est actuellement pas si facile à faire. Les appareils IoT intelligents représentent dans certains cas un risque pour la sécurité et absorbent une quantité de données qui va souvent de pair avec de vagues accords de confidentialité. La question est de savoir si cela vaut la peine de recevoir un message lorsque la lessive est finie.

