Skynet, le portail d'informations et de divertissements de Proximus lancé dans les années 90, va disparaître le 1er juillet au profit de Proximus Pickx, a-t-on appris jeudi en marge du lancement de la nouvelle plateforme TV de l'opérateur télécom.

Skynet.be est un portail d'informations et de divertissement né en 1995. Ce n'était alors qu'une start-up, qui est rapidement devenue un important fournisseur d'accès à Internet avant d'être reprise par Belgacom. Ces dernières années, il avait cependant perdu en visibilité et connaissance du public et n'était plus visité "que" par 800.000 visiteurs uniques par mois. Le moment idéal pour lui donner une nouvelle vie et l'intégrer à Pickx, glisse-t-on chez Proximus.

Le site deviendra donc www.proximuspickx.be. Les contenus de l'ancien portail, comme les articles, concours, vidéos exclusives, se retrouveront sur la nouvelle plateforme. Il sera donc possible à la fois d'y regarder la télévision, pour autant que l'on soit client, et de retrouver un ensemble d'autres contenus, promet l'opérateur. Une même démarche sera entreprise pour d'autres sites annexes de Proximus comme www.proximus11.be et www.proximustv.be.

Les adresses email @skynet.be ne connaîtront par contre aucun changement et continueront à exister. La boîte mail reste d'ailleurs accessible de la même manière: en passant par l'icône enveloppe dans le coin supérieur droit du site.