Lucid Motors a présenté sa voiture électrique, qui se distingue surtout par une très grande autonomie et une brève durée de recharge. Il faudra cependant encore patienter, avant qu'elle ne soit commercialisée en Europe.

Même si cela doit encore être confirmé dans la pratique, la nouvelle voiture est déjà qualifiée de 'tueuse' de Tesla. Lucid Motors a elle-même mis au point la propulsion pour son moteur électrique et promet une puissance jusqu'à 1.080 chevaux et une autonomie de 832 kilomètres.

Avec un chargeur CC rapide, il sera en outre possible d'obtenir une autonomie de 32 kilomètres par minute, ce qui représente une distance de 480 kilomètres en vingt minutes de recharge.

Lucid Air © Lucid Motors

La Lucid Air est un modèle sedan luxueux et se revendique la voiture la plus aéro-efficiente de sa catégorie avec une résistance à l'air de 0,21. En outre, elle est équipée de 32 capteurs permettant le déplacement autonome de niveau 2 et 3 (déplacement autonome sous certaines conditions idéales).

Lucid Air © Lucid Motors

Mais même si la voiture est à présent formellement lancée et peut être commandée, il faudra encore patienter pas mal de temps, avant qu'elle ne soit vraiment commercialisée. Il n'y a même pas encore de date prévue pour l'Europe, alors qu'aux Etats-Unis, quatre versions seront proposées à partir du début de l'année prochaine.

Lucid Air © Lucid Motors

L'Air Dream Edition, le top-modèle, sortira au printemps de 2021 et coûtera 169.000 dollars. L'Air Grand Touring complètement équipée sera lancée pour sa part mi-2021 au prix de 139.000 dollars. Et fin de l'année prochaine c'est l'Air Touring à 95.000 dollars qui sera introduite. Une Air 'basique' à 80.000 dollars est également prévue pour 2022.

Lucid Air © Lucid Motors

Même si cela doit encore être confirmé dans la pratique, la nouvelle voiture est déjà qualifiée de 'tueuse' de Tesla. Lucid Motors a elle-même mis au point la propulsion pour son moteur électrique et promet une puissance jusqu'à 1.080 chevaux et une autonomie de 832 kilomètres.Avec un chargeur CC rapide, il sera en outre possible d'obtenir une autonomie de 32 kilomètres par minute, ce qui représente une distance de 480 kilomètres en vingt minutes de recharge.La Lucid Air est un modèle sedan luxueux et se revendique la voiture la plus aéro-efficiente de sa catégorie avec une résistance à l'air de 0,21. En outre, elle est équipée de 32 capteurs permettant le déplacement autonome de niveau 2 et 3 (déplacement autonome sous certaines conditions idéales).Mais même si la voiture est à présent formellement lancée et peut être commandée, il faudra encore patienter pas mal de temps, avant qu'elle ne soit vraiment commercialisée. Il n'y a même pas encore de date prévue pour l'Europe, alors qu'aux Etats-Unis, quatre versions seront proposées à partir du début de l'année prochaine.L'Air Dream Edition, le top-modèle, sortira au printemps de 2021 et coûtera 169.000 dollars. L'Air Grand Touring complètement équipée sera lancée pour sa part mi-2021 au prix de 139.000 dollars. Et fin de l'année prochaine c'est l'Air Touring à 95.000 dollars qui sera introduite. Une Air 'basique' à 80.000 dollars est également prévue pour 2022.