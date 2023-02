Les procureurs de New York ont amplifié le nombre de plaintes à l'encontre du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried, qui était déjà soupçonné de fraude, aurait également tenté d'influencer des politiciens au moyen de dons, selon les procureurs.

Ces politiciens devaient en contrepartie se charger de mettre en oeuvre une législation favorable à FTX. Or les dons enfreignaient les règles en vigueur. La crypto-plate-forme FTX tomba en faillite l'année dernière. Lorsque de nombreux clients de FTX voulurent échanger leurs crypto-espèces contre des dollars, il apparut que le plate-forme ne disposait pas de suffisamment d'argent. FTX avait en fait transféré les dépôts des clients vers le fonds d'investissement Alameda, appartenant aux mêmes propriétaires. Résultat: l'argent réclamé n'était plus directement disponible.

En tout, ce sont à présent douze plaintes qui ont été déposées à l'encontre de Bankman-Fried. L'ex-milliardaire est en liberté sous caution et habite dans la maison de ses parents en Californie. Deux de ses proches collaborateurs ont déjà plaidé coupable et collaborent avec les procureurs. Bankman-Fried continue, lui, de clamer son innocence.

