La startup Dexxter, qui se focalise sur les étudiants entrepreneurs et les indépendants à titre complémentaire, s'associe au groupe OECO et aux investisseurs particuliers via WinWinner.

Dexxter a mis au point une application qui devrait rendre la comptabilité plus simple et plus économique. Lors d'une première phase d'investissement, la petite entreprise récolte à présent 450.000 euros. Avec cet argent, Dexxter, qui a vu le jour il y a un an environ, devrait continuer de développer son appli. Celle-ci ne fonctionne actuellement par exemple que pour les indépendants à titre complémentaire et les étudiants entrepreneurs. Il conviendrait d'y ajouter les entreprises individuelles à titre principal. Dexxter veut en outre étendre son produit existant en néerlandais à d'autres langues: le français et l'anglais.

Pour cet investissement, la jeune pousse s'est associée au groupe OECO, un réseau d'entrepreneurs. Dexxter a également lancé une phase d'investissement public sur la plate-forme WinWinner, à laquelle quelque septante investisseurs particuliers ont souscrit.

