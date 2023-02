L'entreprise belge Novutech rachète les activités NetSuite de Fast Four au Benelux. Une reprise qui intervient, après que cette dernière se soit repositionnée grâce au succès de ses propres applis.

Novutech est un spécialiste ERP fondé en 2019 et se focalisant sur NetSuite (Oracle). L'entreprise a été créée par Maxime Lothe et Frédéric Zsikora, qui suivent à présent leur propre route en tant qu'ex-consultants d'un acteur en vue. Aujourd'hui, elle est présente à Bruxelles, Copenhague et Lyon avec 31 personnes en tout, auxquelles viennent à présent s'ajouter les 18 collaborateurs de Fast Four qui revend ses activités NetSuite pour des raisons stratégiques.

Fast Four appartient depuis un an à Zone & Co et est, tout comme Novutech, un spécialiste NetSuite. Mais chez Fast Four, on a aussi développé des applis sur base de NetSuite (SuiteApps), qui rencontrent un très grand succès à présent. Zone & Co entend davantage se focaliser sur ces applis, ce qui fait que le département implémentation ERP 'classique' sera fermé.

'Nous avons discuté du rachat avec un certain nombre de candidats et avons trouvé une parfaite complémentarité dans Novutech, y compris sur le plan géographique', explique Jan Snyers, responsable chez Fast Four des activités NetSuite. 'Novutech est surtout présente à Bruxelles et en Wallonie, mais aussi en France et dans les pays scandinaves. Nous, nous nous distinguons surtout en Flandre et aux Pays-Bas. Grâce à ce rachat, nous desservirons conjointement toute la Belgique et une partie importante de l'Europe Occidentale.'

Croissance

L'année dernière, Novutech a enregistré un chiffre d'affaires de 2,7 millions d'euros, en hausse de 68 pour cent par rapport à 2021. 'Jusqu'à présent, nous avons toujours crû de manière organique, d'abord en Belgique, puis à l'extérieur, mais il en résulte une amplification de nos effectifs et de nos possibilités. Il s'agit de notre premier rachat, mais certainement pas le dernier', affirme Maxime Lothe de Novutech.

Les deux firmes ne sont pas des inconnues l'une pour l'autre. Novutech a déjà été partenaire de Zone & Co 'Il y a déjà eu une relation et nous voilà à présent partenaires préférés', explique Snyers. 'Nous allons aussi partager les mêmes bureaux à Schiphol.'

L'ambition de Novutech est d'être un 'one stop shop' pour NetSuite. Précédemment, cela se limitait à l'implémentation, mais dorénavant, l'entreprise va également vendre des licences. L'objectif est que Novutech vende des licences, mette en oeuvre la technologie et en assure le support.

