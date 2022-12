La Chine préparerait un pack de soutien de plus de 1.000 milliards de yuans (135 milliards d'euros après conversion) en vue d'étendre son industrie de semi-conducteurs, comme l'ont confié certaines sources à l'agence de presse Reuters. Cela représenterait un important pas accompli par les Chinois pour devenir indépendants dans le domaine des puces, à présent que les Américains tentent de ralentir le progrès technologique dans le pays.

Il s'agit là de l'un des plus importants plans de stimulation fiscale à ce jour, courant sur une période de cinq ans. Ce plan implique principalement des subsides et des avantages fiscaux en vue de soutenir la production de semi-conducteurs et les activités de recherche en Chine. Selon les mêmes sources, il pourrait déjà être appliqué au premier trimestre de l'année prochaine.

Le gouvernement du président américain Joe Biden a récemment présenté de nouvelles règles d'exportation destinées à freiner les progrès technologiques et militaires de la Chine. C'est ainsi que les producteurs de puces américains doivent arrêter de fournir certains types d'équipement aux firmes homologues appartenant complètement à la Chine. Le gouvernement américain veut aussi éviter que des firmes étrangères fournissent des puces perfectionnées à la Chine.

Il s'agit là de l'un des plus importants plans de stimulation fiscale à ce jour, courant sur une période de cinq ans. Ce plan implique principalement des subsides et des avantages fiscaux en vue de soutenir la production de semi-conducteurs et les activités de recherche en Chine. Selon les mêmes sources, il pourrait déjà être appliqué au premier trimestre de l'année prochaine.Le gouvernement du président américain Joe Biden a récemment présenté de nouvelles règles d'exportation destinées à freiner les progrès technologiques et militaires de la Chine. C'est ainsi que les producteurs de puces américains doivent arrêter de fournir certains types d'équipement aux firmes homologues appartenant complètement à la Chine. Le gouvernement américain veut aussi éviter que des firmes étrangères fournissent des puces perfectionnées à la Chine.