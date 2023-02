Quasiment la moitié de la capacité réseautique des entreprises télécoms (46%) proviendra du nuage dans les trois à cinq années à venir, selon une étude effectuée par le Capgemini Research Institute.

Pour en arriver à cette transformation, les entreprises télécoms investiront durant cette période au minimum 200 millions de dollars par an. Selon toute attente, les adeptes précoces de la transformation dans le nuage en tireront le plus d'avantages et ce, tant professionnellement, financièrement que sur le plan de la durabilité.

Les avantages financiers constituent un business case convaincant

Selon l'étude, les adaptes précoces de plates-formes télécoms basées sur le nuage s'attendent à hauteur de 47 pour cent à récupérer leur investissement durant cette période. Les avantages financiers du nuage télécom constituent un business case convaincant pour les investissements. C'est ainsi que les firmes télécoms tablent sur une optimalisation de 13 pour cent du Total Cost of Ownership (TCO) de leur réseau, résultant en des économies de coûts comprises entre 260 et 380 millions de dollars sur une base annuelle par opérateur. Elles s'attendent en outre à enregistrer 110 à 210 millions de dollars par an de rentrées supplémentaires en tant que pionnières sur des marchés rendus spécifiquement possibles par les plates-formes cloud.

Les firmes télécoms qui se sont lancées ces trois à cinq dernières années dans la transformation cloud, citent une 'customer lifetime value' (valeur vie client) supérieure et une meilleure expérience pour le client comme principaux incitants. La 'customer lifetime value' peut augmenter en raison de la vente croisée et de la vente incitative de davantage de services à valeur ajoutée aux clients existants, et de l'augmentation des avantages de fidélité en vue de réduire la rotation des clients.

Architecture de réseau RAN ouverte

L'une des principales opportunités que la 'cloud-telco-transformation' offre, réside dans l'utilisation d'une architecture de réseau RAN ouverte. Cette approche écosystémique est capable de débloquer l'innovation potentielle, de diminuer le TCO et d'explorer de nouvelles possibilités de revenus.

Selon l'étude, la transformation nuage-télécom permettra aussi, selon les attentes, un rapide déploiement de quelques uses cases industriels pour les entreprises et les utilisateurs finaux, en particulier dans le contexte de la 5G. Comme des usines intelligentes fortement automatisées, des réseaux 5G spécifiques dans les centres de distribution, ports, champs pétrolifères, mines, unités de stockage et de traitement chimiques, opérations à distance, Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) ou opérations pilotées par le métavers, surveillance et formation à distance.

Le Capgemini Research Institute a interrogé 270 directeurs exécutifs de grands fournisseurs de services télécoms, de Network Equipment Providers (NEP), de Niche Equipment Vendors (NEV), d'hyperscalers, de Containers as a Service (CaaS) vendors et de fournisseurs cloud en vue. On y recensait entre autres 170 dirigeants de fournisseurs de services de télécommunications, 50 de NEP et de NEV, et 50 d'hyperscalers, de vendeurs CaaS et de grands fournisseurs cloud. Des interviews détaillées de 25 dirigeants du secteur furent aussi réalisées. Vous trouverez davantage d'informations dans le rapport 'Networks on cloud: A clear advantage'.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

Pour en arriver à cette transformation, les entreprises télécoms investiront durant cette période au minimum 200 millions de dollars par an. Selon toute attente, les adeptes précoces de la transformation dans le nuage en tireront le plus d'avantages et ce, tant professionnellement, financièrement que sur le plan de la durabilité.Selon l'étude, les adaptes précoces de plates-formes télécoms basées sur le nuage s'attendent à hauteur de 47 pour cent à récupérer leur investissement durant cette période. Les avantages financiers du nuage télécom constituent un business case convaincant pour les investissements. C'est ainsi que les firmes télécoms tablent sur une optimalisation de 13 pour cent du Total Cost of Ownership (TCO) de leur réseau, résultant en des économies de coûts comprises entre 260 et 380 millions de dollars sur une base annuelle par opérateur. Elles s'attendent en outre à enregistrer 110 à 210 millions de dollars par an de rentrées supplémentaires en tant que pionnières sur des marchés rendus spécifiquement possibles par les plates-formes cloud.Les firmes télécoms qui se sont lancées ces trois à cinq dernières années dans la transformation cloud, citent une 'customer lifetime value' (valeur vie client) supérieure et une meilleure expérience pour le client comme principaux incitants. La 'customer lifetime value' peut augmenter en raison de la vente croisée et de la vente incitative de davantage de services à valeur ajoutée aux clients existants, et de l'augmentation des avantages de fidélité en vue de réduire la rotation des clients.L'une des principales opportunités que la 'cloud-telco-transformation' offre, réside dans l'utilisation d'une architecture de réseau RAN ouverte. Cette approche écosystémique est capable de débloquer l'innovation potentielle, de diminuer le TCO et d'explorer de nouvelles possibilités de revenus. Selon l'étude, la transformation nuage-télécom permettra aussi, selon les attentes, un rapide déploiement de quelques uses cases industriels pour les entreprises et les utilisateurs finaux, en particulier dans le contexte de la 5G. Comme des usines intelligentes fortement automatisées, des réseaux 5G spécifiques dans les centres de distribution, ports, champs pétrolifères, mines, unités de stockage et de traitement chimiques, opérations à distance, Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) ou opérations pilotées par le métavers, surveillance et formation à distance.Le Capgemini Research Institute a interrogé 270 directeurs exécutifs de grands fournisseurs de services télécoms, de Network Equipment Providers (NEP), de Niche Equipment Vendors (NEV), d'hyperscalers, de Containers as a Service (CaaS) vendors et de fournisseurs cloud en vue. On y recensait entre autres 170 dirigeants de fournisseurs de services de télécommunications, 50 de NEP et de NEV, et 50 d'hyperscalers, de vendeurs CaaS et de grands fournisseurs cloud. Des interviews détaillées de 25 dirigeants du secteur furent aussi réalisées. Vous trouverez davantage d'informations dans le rapport 'Networks on cloud: A clear advantage'.En collaboration avec Dutch IT-Channel.