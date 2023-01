La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase a annoncé mardi se séparer de 950 employés, soit un peu plus de 20% de ses effectifs, invoquant la chute des devises virtuelles et l'impact de la déroute d'"acteurs peu scrupuleux".

Le groupe indique sur son site compter plus de 4.700 salariés dans le monde. "En 2022, le marché des cryptomonnaies a connu une tendance à la baisse, tout comme la macroéconomie en général", a affirmé le patron de Coinbase, Brian Armstrong, dans un message aux employés.

"Nous avons également subi les retombées [des activités, NDLR] d'acteurs peu scrupuleux du secteur, et la contagion pourrait se poursuivre", a ajouté M. Adams, faisant référence à la faillite spectaculaire de la Bourse de cryptomonnaies FTX, qui a déposé le bilan en novembre.

Son co-fondateur et ancien patron, Sam Bankman-Fried, est poursuivi par la justice américaine, notamment pour fraude et association de malfaiteurs. Coinbase avait supprimé 18% de ses effectifs en juin dernier, subissant déjà à l'époque les secousses du marché des cryptomonnaies.

Ce nouveau plan social, qui doit être achevé d'ici au deuxième trimestre, va coûter entre 149 et 163 millions de dollars à l'entreprise, selon des estimations fournies dans un document transmis au gendarme boursier américain, la SEC. Coinbase prévoit une réduction d'environ 25% de ses dépenses d'exploitation au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent.

L'action de Coinbase, cotée au Nasdaq, reculait de 2,7% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street. Les employés licenciés recevront des compensations financières. Ceux en poste aux Etats-Unis toucheront au moins 14 semaines de leur salaire, leur couverture santé et d'autres avantages salariaux.

D'autres plateformes d'échanges de cryptomonnaies, dont Kraken et Gemini, ont annoncé des licenciements au cours des dernières semaines. De manière plus large, de nombreux groupes technologiques américains ont récemment annoncé des réductions d'effectifs, notamment le groupe informatique Salesforce, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Amazon ou encore Twitter.

