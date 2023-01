Le réseau à fibre doit permettre de tester différentes formes de sécurisation de la communication quantique.

Le groupe BeQCI lance aujourd'hui même le projet de développement de ce qu'on appelle une 'infrastructure de communication quantique' entre plusieurs noeuds dans notre pays, dont Bruxelles, Louvain, Gand, Hasselt et Redu. L'objectif du projet est de tester l'utilisabilité de différents systèmes et protocoles en matière de 'quantum key distribution' (QKD).

Cette QKD est une nouvelle forme de cryptographie basée sur les principes de la technologie quantique. Cela inclut par exemple le fait de ne pas pouvoir observer certains événements sans être remarqué, ou de ne pas pouvoir copier des données. Dans un premier temps, il s'agit donc d'un réseau-pilote pour tester des protocoles, mais BeQCI espère que le réseau pourra à l'avenir devenir le backbone (épine dorsale) d'un internet quantique, plus précisément entre divers ordinateurs quantiques fonctionnels (ce qui n'existe actuellement pas dans notre pays).

BeQCI est un consortium d'organisations, dont l'imec, Belnet, Multitel, Belspo, les universités UGent, KULeuven, UCL, ULB, UHasselt, RMA et Thales. Le budget prévu pour le projet est de six millions d'euros, et le réseau devrait être terminé au bout de trente mois.

