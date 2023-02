La Commission européenne rappelle à l'ordre Twitter. En comparaison avec d'autres grandes plates-formes de médias sociaux, l'entreprise n'en fait en effet pas assez contre la désinformation.

Ces six derniers mois, Twitter en a fait trop peu pour s'opposer à la désinformation et ce, par rapport à ses concurrents TikTok, Meta, Microsoft ou Google notamment, selon l'UE. Celle-ci demande que l'entreprise déploie davantage d'efforts pour limiter la désinformation sur sa plate-forme.

'Je suis déçue que Twitter prenne en la matière du retard sur les autres et j'attends de sa part un engagement plus ferme au niveau de ses obligations sur le plan du code', déclare à ce propos la vice-présidente et commissaire européenne en charge des valeurs et de la transparence, Vera Jourova, dans un communiqué adressé à l'agence Reuters.

Les entreprises concernées ont présenté à la Commission européenne leurs progrès en matière de code européen de bonnes pratiques. Cela inclut les données sur la quantité de revenus publicitaires issus des acteurs actifs dans la désinformation, sur le nombre d'annonces politiques acceptées et refusées et sur celui de comportements manipulateurs détectés.

Les acteurs qui ne respectent pas le code, peuvent se voir infliger des amendes pouvant aller jusqu'à six pour cent de leur chiffre d'affaires annuel, même si cela n'est momentanément pas (encore) à l'ordre du jour pour Twitter. Une nouvelle série de rapports en la matière suivra d'ici six mois.

