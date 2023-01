La Commission européenne caresse depuis assez longtemps déjà l'idée de faire aussi payer les grandes firmes technologiques, telles Netflix, pour les coûts de développement de réseaux télécoms dans les pays membres. Une première phase de consultation démarre du reste à l'instant.

L'idée est de lancer un fonds pour la création de réseaux 5G et de fibre optique, auquel les grande firmes technologiques verseraient une contribution. Voilà ce qu'a découvert l'agence de presse Bloomberg dans un projet de document. De plus, les firmes technologiques devraient aussi effectuer des paiements directs aux fournisseurs télécoms.

La Commission européenne considère cette mesure comme une manière de 'répartir plus équitablement' les coûts pour les services exploitant beaucoup de données, comme la diffusion (streaming). Selon le secteur télécom européen, la moitié environ du trafic internet en Europe est l'affaire de six grande firmes technologiques, à savoir Google, Meta, Netflix, Apple, Amazon et Microsoft. Accélérer l'amélioration des réseaux devrait donc leur convenir. Cela n'a peut-être pas de quoi surprendre, mais ces firmes ne le voient pas ainsi. Selon elles, la proposition de la Commission saperait les règles de la neutralité du net. Au sein même de l'UE, il y a aussi des organisations qui éprouvent des craintes pour l'écosystème internet au cas où la mesure serait coulée dans une loi.

Actuellement, on examine entre autres quelle taille devrait avoir une firme technologique pour payer. La phase de consultation durerait quelque cinq à six mois, selon le commissaire européen Thierry Breton. Tant le grand public que les entreprises intéressées et les pays membres doivent avoir leur mot à dire.

