L'entreprise néerlandaise Total Design, qui se focalise notamment sur la transformation numérique, tombe dans l'escarcelle de M80. Cette dernière étend ainsi encore son portefeuille d'activités.

Total Design existe depuis 1963 déjà et fut entre autres à la base de la signalisation à l'aéroport de Schiphol et du concept du passeport néerlandais. Aujourd'hui, elle travaille notamment pour ING, Hema, Radboud Universiteit et l'allemande TÜV. Elle occupe 120 personnes à Amsterdam et Maastricht.

A présent, l'entreprise est rachetée par M80, l'acteur bruxellois de 'private equity' qui possède entre autres déjà Zuiderlicht, TD Cascade, Luminis, Xplus et Bpsolutions. M80 même n'existe que depuis 2018 et investit dans des entreprises au Benelux et en France.

Total Design existe depuis 1963 déjà et fut entre autres à la base de la signalisation à l'aéroport de Schiphol et du concept du passeport néerlandais. Aujourd'hui, elle travaille notamment pour ING, Hema, Radboud Universiteit et l'allemande TÜV. Elle occupe 120 personnes à Amsterdam et Maastricht.A présent, l'entreprise est rachetée par M80, l'acteur bruxellois de 'private equity' qui possède entre autres déjà Zuiderlicht, TD Cascade, Luminis, Xplus et Bpsolutions. M80 même n'existe que depuis 2018 et investit dans des entreprises au Benelux et en France.