L'internet mobile de Proximus est le plus rapide

Le réseau mobile de Proximus est actuellement significativement plus rapide que ceux de Telenet et d'Orange. Voilà ce qui ressort des mesures effectuées par Opensignal sur plus de 65.000 appareils mobiles belges.

Les analystes d'Opensignal examinent régulièrement les performances des réseaux des fournisseurs télécoms au niveau mondial. L'été dernier, il est ainsi apparu que le réseau 4G de BASE/Telenet atteignait les vitesses de téléchargement les plus élevées. Six mois plus tard, le réseau 4G de Proximus a comblé son retard. Sur le plan des vitesses de téléchargement 3G, Proximus semble même faire nettement mieux que Telenet. Tout bien considéré, Proximus se classe premier au niveau des vitesses de téléchargement, et c'est Orange qui semble le plus lent.

© Opensignal Inc.

Le réseau 4G de Proximus s'est avéré disponible durant 90 pour cent du temps, soit 4 pour cent de plus qu'il y a un an. Sur ce plan, il n'y a pas de différence criante avec Orange et Telenet, qui sont aussi proches des 90 pour cent. Si l'on considère la vitesse de chargement, la latence et la qualité de la diffusion vidéo, le réseau mobile de Proximus apparaît comme le vainqueur absolu.

Le rapport d'Opensignal a été établi sur base de 178 millions de mesures effectuées sur 65.808 appareils belges durant la période du 1er novembre 2018 au 29 janvier 2019 inclus.