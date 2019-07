Monotype, l'entreprise bien connue pour avoir conçu la moitié des polices de caractères de votre ordinateur, a été revendue. C'est le fonds de 'private equity' HGGC qui a déboursé 825 millions de dollars pour l'acquérir.

Monotype est l'entreprise à l'initiative de quelques-unes des polices de caractères parmi les plus connues sur les ordinateurs actuels, dont Times New Roman et Arial. Elle existe depuis 1887 déjà et était jusqu'il y a peu cotée à la bourse technologique Nasdaq sous l'appellation 'TYPE'. Elle vient à présent d'être rachetée par HGGC pour 825 millions de dollars cash, selon Monotype elle-même. HGGC rachètera toutes les actions de l'entreprise et la retirera de la bourse.

Depuis sa création, Monotype a joué un rôle important dans le développement des polices de caractères et a réussi à maintenir sa position tout au long de l'ère numérique en concluant notamment des partenariats avec Microsoft et Google. Ces dernières années, Monotype tenta cependant de passer de la police de caractères à l'image, mais elle a lentement mais sûrement perdu de sa superbe. Aujourd'hui, elle devient donc privée.