L'éditeur néerlandais de logiciels MessageBird se sépare d'un tiers de son personnel, soit 240 employés. Les raisons invoquées par le directeur de l'entreprise, Robert Vis, sont l'inflation galopante, la hausse des taux d'intérêt, la récession imminente et un changement dans la manière dont les entreprises sont évaluées.

MessageBird fournit depuis 2011 entre autres des logiciels pour des programmes de clavardage (chat) permettant aux entreprises d'entrer en contact avec leurs clients. L'éditeur a crû fortement ces dernières années, selon Vis. L'année dernière, MessageBird fut de nouveau rentable et ce, pour la première fois depuis belle lurette, alors que pour cette année, l'entreprise s'attend également à rester dans les chiffres noirs. Mais même ainsi, MessageBird se voit contrainte de prendre des mesures. Les employés qui devront s'en aller, recevront une indemnité de trois mois de salaire minimum.

Rachat de SparkPost

L'année dernière, MessageBird avait encore levé 830 millions d'euros lors d'une phase d'investissement. En 2021 encore, l'entreprise avait déboursé 600 millions de dollars pour racheter la firme américaine SparkPost, ce qui permet au fournisseur de trafic de clavardage entre les entreprises et leurs clients de faire désormais aussi des affaires avec de grands groupes tels Disney, PayPal et The New York Times.

