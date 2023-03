Cinq ans après son lancement, l'eBox pour les citoyens a passé le cap des trois millions d'utilisateurs uniques. Voilà ce qu'a annoncé hier jeudi le Service Public Fédéral Politique et Appui (BOSA).

L'eBox est une boîte aux lettres numérique consacrée à la communication gouvernementale, où sont centralisés tous les messages. En tout, quelque 489 organisations, allant des Services Publics Fédéraux jusqu'aux CPAS, envoient des messages via l'eBox. En 2022, plus de 82 millions de messages ont été expédiés par ce biais.

En décembre 2021, l'eBox possédait encore 2.275.874 utilisateurs uniques. Une grande partie d'entre eux était venue s'ajouter suite à l'activation du CovidSafe Ticket, mais leur nombre ne cesse donc de croître.

Le secrétaire d'Etat à la Numérisation Mathieu Michel (MR) souligne le fait que l'eBox représente une manière sûre de communiquer: 'L'eBox garantit l'origine, la destination, la fiabilité et l'intégrité de chaque message. Ces caractéristiques font de l'eBox un moyen particulièrement précieux pour communiquer en toute confiance avec les pouvoirs publics.' A l'avenir, Michel entend encore moderniser et étendre l'eBox.

