Google Maps recevra bientôt l'Immersive View, une fonctionnalité d'affichage des localisations en 3D. Il y aura aussi une option d'indication des itinéraires respectueux de l'environnement.

Google a présenté ces fonctions lors de sa conférence Google I/O. Les itinéraires respectueux de l'environnement existent déjà en Amérique du Nord et feront sous peu leur apparition également en Europe.

En même temps, l'entreprise annonce l'Immersive View. Cette fonctionnalité va enrichir les images sur Maps grâce à l'apprentissage machine pour afficher des endroits à différents moments de la journée ou dans diverses conditions météorologiques. En guise d'exemple, Google a entre autres montré de quoi a l'air le Big Ben londonien de beau matin, en soirée ou sous la pluie. Au niveau du style, l'ensemble fait penser au jeu City Skylines, mais pour des choses pratiques.

La fonctionnalité sera bientôt disponible sur les appareils mobiles pour Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo, mais sera étendue à terme.

Pour les développeurs, des mises à jour sont prévues pour Live View, à savoir le mode vous permettant, avec la réalité augmentée, d'obtenir des indications pour trouver par exemple la sortie d'une gare. A noter entre autres l'API gratuite ARcore Geospatial avec laquelle vous pourrez intégrer Live View dans votre appli. Lime notamment a testé la fonctionnalité pour montrer où quelqu'un peut déposer sans problème un e-vélo ou une trottinette louée.

