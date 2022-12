Twitter rappelle aux personnes qui lisent sur la plate-forme des informations liées au suicide, qu'elles ont la possibilité d'appeler une ligne d'assistance téléphonique de prévention du suicide. Cette référence a récemment été temporairement désactivée, mais suite à des plaintes d'utilisateurs et d'organisations de défense des consommateurs, la firme de médias sociaux a réactivé la fonctionnalité, mieux connue sous l'appellation #ThereIsHelp.

L'agence de presse Reuters avait précédemment indiqué que sur base des dires d'initiés, le propriétaire de Twitter, Elon Musk, avait personnellement ordonné la suppression des bannières qui, dans certaines situations, apparaissent au-dessus des résultats de recherche. Musk n'y avait pas réagi dans un premier temps. Ensuite, il a soudainement affirmé dans un tweet que le message était erroné du fait que la fonctionnalité était bien activée. Or à ce moment précis, Ella Irwin, en charge de la confiance et de la sécurité chez Twitter, avait déjà confirmé la suppression de l'application, tout en insistant qu'il s'agissait d'une intervention temporaire pour des raisons de maintenance de la plate-forme.

Des critiques de différentes origines se sont alors manifestées à propos de la façon dont Twitter avait abordé toute cette problématique. Eirliani Abdul Rahman, qui faisait partie d'un groupe consultatif sur le contenu de Twitter récemment dissous, déclara par exemple que la suppression de #ThereIsHelp était 'extrêmement préoccupante'. Même s'il ne s'agissait vraiment que d'une maintenance temporaire, Twitter avait bizarrement agi, selon elle. Et d'ajouter qu'en temps normal, il convient de préparer des améliorations en coulisses, tout en laissant l'ancienne version fonctionner.

La question a été soulevée par Alex Goldenberg, un chercheur du Network Contagion Research Institute, qui avait découvert jeudi dernier que Twitter ne renvoyait plus à des lignes d'assistance de prévention du suicide après certains résultats de recherche, ce qui l'avait choqué. Goldenberg et ses collègues avaient en août dernier encore publié une étude montrant que l'utilisation de termes liés au suicide avait augmenté de plus de 500 pour cent par rapport à l'année précédente.

Depuis que Musk a racheté Twitter plus tôt cette année, c'est le chaos qui règne dans l'entreprise de médias sociaux. Musk déclare vouloir faire de Twitter un bastion de la liberté d'expression. Des esprits critiques craignent cependant que les discours de haine ne se propagent plus facilement suite à son intervention.

