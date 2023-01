Le fondeur de puces américain Wolfspeed envisagerait d'ériger une vaste usine de production de semi-conducteurs au carbure de silicium dans la Sarre, dans l'ouest de l'Allemagne. Voilà ce que révèlent plusieurs médias allemands, dont Handelsblatt.

Il s'agit là d'un important investissement de plus de 2 milliards d'euros, qui offrira de l'emploi à plus de mille personnes. L'usine serait construite sur le site de l'ex-mine à charbon d'Ensdorf. La firme allemande ZF prendrait une participation minoritaire dans l'usine, selon Handelsblatt. Aucun des acteurs impliqués, à savoir Wolfspeed, ZF et le gouvernement régional de la Sarre, n'a souhaité commenter l'investissement.

La production de puces pour l'industrie automobile démarrerait au plus tôt dans quatre ans. Précédemment déjà, la firme américaine Intel avait annoncé son intention de construire deux usines de puces dans les environs de Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne. Il est ici question d'un investissement de 17 milliards d'euros au minimum. L'objectif de l'Union européenne est de produire d'ici 2030 un cinquième de toutes les puces mondiales, afin d'être moins dépendante des fournisseurs asiatiques.

