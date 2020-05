La Justice allemande pense qu'un agent du service de renseignements militaire russe GRU est à l'origine de l'intrusion spectaculaire dans les ordinateurs du Bundestag en 2015. Le procureur public a lancé un mandat d'arrêt international à l'encontre de Dmitri Badin, selon le Süddeutsche Zeitung.

L'Allemagne n'est du reste pas le seul pays à poursuivre ce Russe de 29 ans. Le FBI américain le recherche depuis assez longtemps déjà pour avoir lancé une attaque contre l'autorité anti-dopage Wada et avoir manipulé les élections présidentielles américaines en 2016. Badin serait à l'initiative du vol et de la publication de courriels de la candidate démocrate Hillary Clinton.

Logiciels nuisibles dans des mails

L'attaque informatique lancée contre le Bundestag avait débuté fin 2015. Il s'agissait de mails envoyés à divers parlementaires et qui semblaient provenir de membres des Nations Unies. Or ces mails étaient accompagnés d'un malware. Dès que la pièce jointe était ouverte, ce dernier s'installait sur les ordinateurs. Les pirates purent dès lors s'infiltrer dans le réseau du Bundestag.

Le 20 mai, des spécialistes IT parvinrent à enrayer l'attaque. A ce moment, 16 giga-octets de données avaient à coup sûr déjà disparu, dont des milliers de courriels de parlementaires. Pour l'instant, Badin se trouve très probablement en Russie.

