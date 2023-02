Twitter rendrait son algorithme open source la semaine prochaine. Voilà du moins ce qu'annonce Elon Musk, le directeur de Twitter, sur la plate-forme.

Dans un tweet, le CEO indique qu'il rendra la semaine prochaine open source l'algorithme avec lequel Twitter recommande du contenu à ses utilisateurs. Comme il s'agit ni plus ni moins d'Elon Musk et que l'homme 'tweete' assez souvent des choses qui, après coup, s'avèrent être des plaisanteries, il nous faut prendre cette annonce avec la prudence qui s'impose. Le fait est que Twitter est depuis assez longtemps sous pression en vue de rendre son algorithme de recommandation plus transparent. Musk en personne l'a déjà exigé à plusieurs reprises, même avant qu'il ne rachète la plate-forme l'année dernière. La vaste communauté open source est elle aussi demandeuse.

L'algorithme en question est celui qui vous conseille des tweets d'autres utilisateurs. Il a déjà fait l'objet de pas mal de critiques dans le passé, parce qu'il privilégierait trop souvent les votes de gauche ou de droite. Des régulateurs et des politiciens entre autres veulent depuis assez longtemps déjà savoir si Twitter décide soit de supprimer, soit d'accorder davantage d'attention à un tweet susceptible d'avoir des conséquences politiques.

Dans un tweet, le CEO indique qu'il rendra la semaine prochaine open source l'algorithme avec lequel Twitter recommande du contenu à ses utilisateurs. Comme il s'agit ni plus ni moins d'Elon Musk et que l'homme 'tweete' assez souvent des choses qui, après coup, s'avèrent être des plaisanteries, il nous faut prendre cette annonce avec la prudence qui s'impose. Le fait est que Twitter est depuis assez longtemps sous pression en vue de rendre son algorithme de recommandation plus transparent. Musk en personne l'a déjà exigé à plusieurs reprises, même avant qu'il ne rachète la plate-forme l'année dernière. La vaste communauté open source est elle aussi demandeuse.L'algorithme en question est celui qui vous conseille des tweets d'autres utilisateurs. Il a déjà fait l'objet de pas mal de critiques dans le passé, parce qu'il privilégierait trop souvent les votes de gauche ou de droite. Des régulateurs et des politiciens entre autres veulent depuis assez longtemps déjà savoir si Twitter décide soit de supprimer, soit d'accorder davantage d'attention à un tweet susceptible d'avoir des conséquences politiques.