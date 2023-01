Le bureau numérique gantois Duke & Grace devient partie intégrante de l'agence de 'brandtech' Springbok.

Duke & Grace est l'un des pionniers internet en Belgique, même si son appellation n'existe en fait que depuis 2019. Le bureau, créé par Bart De Waele et Dirk Sabbe, est issu de Netlash, connue ultérieurement sous le nom Wijs. En 2019 - un an après le rachat de la gantoise -, l'agence fusionnée fut rebaptisée en 'Duke & Grace'. Celle-ci, dont le CEO est Geert Desager depuis le mois d'octobre dernier, opère au niveau international pour des marques comme Barco et Netflix, mais également pour des marques locales telles Foodbag et Goed.

Le bureau devient à présent une composante de Springbok. A terme, Springbok sera aussi mise en évidence chez Duke & Grace, selon les deux entreprises dans un communiqué de presse. Springbok est une agence de 'brandtech' qui mise nettement sur la croissance durable de ses clients. Récemment encore, elle a racheté B Corp Make Sense, aussi établie à Gand. En tout, Springbok occupe quelque 400 personnes dans le domaine 'brandtech'. En plus du hub gantois, elle dispose de filiales à Anvers, Bruxelles et Malines en Belgique, ainsi qu'à 's-Hertogenbosch et Amsterdam aux Pays-Bas.

'Springbok est l'une des plus puissantes agences en croissance rapide du Benelux', déclare Bart De Waele, fondateur de Duke & Grace: 'La vision de Springbok complète impeccablement la nôtre. Nous voulons toutes deux oeuvrer à une progression durable des marques et de la société.' 'A partir d'une solide position de leader sur notre marché d'origine, nous poursuivons l'internationalisation de Springbok', ajoute encore Sammy Colson, CEO de Springbok.

