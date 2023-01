Quasiment trois ans après que Koen Van Beneden a pris la direction des activités belges et luxembourgeoises de HP Inc, le voici qui prend à présent les rênes de l'ensemble de l'organisation du Benelux.

Van Beneden travaille depuis 2008 chez HP et y a assumé plusieurs rôles. Après la fusion entre HP Inc et HP Enterprise, il était devenu general manager for personal systems pour la Belgique et le Luxembourg. En 2020, il succéda à Dirk Slachmuylder au poste de managing director Belux.

Cette fonction est à présent étoffée. Sur LinkedIn, Van Beneden annonce en effet l'intégration de l'organisation belge, luxembourgeoise et néerlandaise, dont il devient le managing director.

Van Beneden travaille depuis 2008 chez HP et y a assumé plusieurs rôles. Après la fusion entre HP Inc et HP Enterprise, il était devenu general manager for personal systems pour la Belgique et le Luxembourg. En 2020, il succéda à Dirk Slachmuylder au poste de managing director Belux.Cette fonction est à présent étoffée. Sur LinkedIn, Van Beneden annonce en effet l'intégration de l'organisation belge, luxembourgeoise et néerlandaise, dont il devient le managing director.