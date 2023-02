Orange a une nouvelle directrice des relations humaines. Jelle Jacquet (46 ans) dirigera en effet désormais le département du personnel chez l'opérateur télécom.

Jacquet travaille depuis 2016 déjà pour Orange. Elle y débuta en tant que Director Learning & Development, avant de devenir ces dernières années Deputy Chief People Management. A présent, elle y gravit un échelon supplémentaire en accédant à la fonction de Chief People Officer que Paul Marie Dessart assumait ad interim ces derniers temps.

Avant de rejoindre Orange, Jacquet fut active dix années durant chez BNP Paribas Fortis. Elle y fut successivement Talent Manager, Head of Learning & Development et Head of Communication & Change for Digital Transformation. Avant cela encore, elle travailla pour PWC et Hudson.

'Je remercie Xavier Pichon et le conseil d'administration de leur confiance et je suis enthousiaste à l'idée de collaborer plus étroitement encore avec les membres du comité exécutif. Je me concentrerai tout particulièrement sur le développement de tout le potentiel des collaborateurs d'Orange Belgium, afin de contribuer à la poursuite de l'évolution stratégique de l'entreprise', affirme Jacquet dans un communiqué.

Jacquet travaille depuis 2016 déjà pour Orange. Elle y débuta en tant que Director Learning & Development, avant de devenir ces dernières années Deputy Chief People Management. A présent, elle y gravit un échelon supplémentaire en accédant à la fonction de Chief People Officer que Paul Marie Dessart assumait ad interim ces derniers temps.Avant de rejoindre Orange, Jacquet fut active dix années durant chez BNP Paribas Fortis. Elle y fut successivement Talent Manager, Head of Learning & Development et Head of Communication & Change for Digital Transformation. Avant cela encore, elle travailla pour PWC et Hudson.'Je remercie Xavier Pichon et le conseil d'administration de leur confiance et je suis enthousiaste à l'idée de collaborer plus étroitement encore avec les membres du comité exécutif. Je me concentrerai tout particulièrement sur le développement de tout le potentiel des collaborateurs d'Orange Belgium, afin de contribuer à la poursuite de l'évolution stratégique de l'entreprise', affirme Jacquet dans un communiqué.