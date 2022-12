Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, vit à Tokyo depuis six mois

Le fondateur et ancien patron du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, Jack Ma, vivrait à Tokyo depuis près de six mois, a affirmé mardi le Financial Times. Après avoir critiqué les autorités chinoises, il avait brutalement disparu des radars pendant près de trois mois entre fin 2020 et début 2021.

Jack Ma. © DN