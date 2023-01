La firme IT1 de Termonde s'étend en Flandre Orientale en rachetant les activités informatiques de la gantoise Vercruysse, dont les fondateurs vont surtout se focaliser sur leur propre software.

Vercruysse existe depuis 39 ans déjà et est spécialisée entre autres dans les infrastructures IT, la gestion de documents, les solutions bureautiques et son propre logiciel PingWin de comptabilité et de gestion pour PME.

A présent, Vercruysse revend ses activités ICT à IT1, qui met ainsi la main sur des services pour les centres de données notamment. L'entreprise veut aussi s'étendre dans le nuage ('cloud').

IT1 est dirigée par son fondateur, Mario Van de Voorde. L'entreprise existe depuis 27 ans et a l'année dernière défrayé la chronique pour avoir décroché un contrat-cadre chez VERA.

Ces prochains mois, l'entreprise rachetée sera intégrée dans IT1. Les administrateurs Linda et Filip Vercruysse restent à bord, afin d'accompagner la transition et continueront aussi de collaborer avec IT1. Mais Filip Vercruysse se focalisera ensuite surtout sur le développement, la vente et le support de PingWin.

