Le fondeur de puces américain Intel, aux prises avec une baisse rapide de ses revenus, effectue des coupes sombres dans les salaires de sa direction. Le président du conseil d'administration Pat Gelsinger voit ainsi son salaire de base être amputé d'un quart, selon Intel.

Les membres de la direction chapeautés par Gelsinger doivent, eux, se contenter d'un salaire diminué de 5 à 15 pour cent. L'entreprise signale dans un communiqué qu'elle fait face à des vents macro-économiques contraires et qu'elle doit donc réagir en réduisant les coûts dans l'ensemble de l'organisation.

Au quatrième trimestre de l'année dernière, Intel a enregistré un net recul de son chiffre d'affaires, comme on l'avait appris la semaine dernière. Le groupe, l'un des plus grands fabricants de puces au monde, pâtit d'une demande plus faible de semi-conducteurs pour ordinateurs et centres de données en raison d'un affaiblissement de l'économie. Les rentrées ont diminué de 32 pour cent à 14 milliards de dollars. La perte nette s'est établie à 664 millions de dollars.

Pour le premier trimestre de cette année, l'entreprise de Santa Clara (Californie) prévoit un chiffre d'affaires nettement inférieur aux attentes des analystes.

