Le groupe informatique américain Intel, qui entend économiser jusqu'à 10 milliards de dollars d'ici fin 2025, distribuera provisoirement moins de primes à son personnel et va également réduire son dividende, a-t-il annoncé mercredi.

Le dividende va passer du simple au tiers, à 12,5 cents par action, un plus bas en 16 ans. "L'entreprise suspend également provisoirement le programme de compensations et de bonus pour les collaborateurs et les directeurs. Le conseil d'administration a décidé de réduire momentanément ses indemnités", indique-t-on dans un communiqué. Intel avait fait savoir en octobre qu'il comptait réduire ses coûts de 3 milliards de dollars en 2023.

Le budget lié aux investissements dans les usines a été raboté. Le spécialiste des puces électroniques a souffert de la baisse des ventes d'ordinateurs, après le pic observé au début de la crise du coronavirus. Il concède aussi du terrain face à ses concurrents. Son chiffre d'affaires de 14 milliards de dollars a reculé d'un tiers au cours des trois derniers mois de 2022 par rapport à la même période en 2021. Des revenus de 10,5 à 11,5 millions sont attendus pour ce trimestre.

