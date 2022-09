Intel introduit la 13ème génération de ses puces desktop. La série Raptor Lake succède à l'Alder Lake. Dans le même temps, l'entreprise lance aussi une carte graphique plus abordable.

Raptor Lake est une série de six CPU différents qui sortiront sur le marché à partir du 20 octobre. Le modèle le plus puissant est l'Intel Core i9-1390k offrant une vitesse maximale de 5,8 GHz, une cache L3 de 36 méga-octets et une cache L2 de 32 méga-octets au prix de 589 dollars. Cette puce accepte jusqu'à 32 threads.

En outre, il existe un autre CPU i9, deux i7 et deux i5 dans la gamme Raptor Lake. La puce basique de la série est l'i5-13600KF à 14 coeurs, 20 threads, cadencée à 5,1 GHz. Elle sera vendue 294 dollars.

Intel déclare que ces puces sont adaptées aux cartes mères à chipset tant 600 que 700 et supportent de ce fait DDR5 (jusqu'à DDR5-5600 et DDR5-5200) et DDR4, tout comme PCIe Gen 5.0.

© Intel

Intel promet en outre une amélioration jusqu'à 15 pour cent des performances mono-thread et jusqu'à 41 pour cent des performances multithread. Il nous faut cependant faire observer ici que ce genre de traitements et de benchmarks du fabricant doit toujours être pris avec circonspection. Pour ce qui est des performances en conditions réalistes, il s'agit généralement d'attendre que des spécialistes testent les puces.

Cartes graphiques

Intel a fait ces annonces lors de l'Intel Innovation Day. Son CEO Pat Gelsinger y a aussi abordé les cartes graphiques. D'abord et avant tout, l'entreprise introduit une Intel Data Center GPU Flex Series qui, comme son nom l'indique, est une carte graphique pour environnements de centres de données.

Pat Gelsinger © Intel

Mais l'entreprise annonce en outre la sortie à partir du 12 octobre d'une carte graphique dans le segment moyen/inférieur au prix de 329 dollars. L'Intel Arc A770 (c'est son nom) disposera de XeSS, de Ray Tracing, de 32 coeurs et de jusqu'à 16 giga-octets de mémoire GDDR6.

Gelsinger signale que les joueurs et les personnes ayant besoin de la puissance de calcul graphique paient aujourd'hui trop cher pour une carte vidéo de qualité.

Intel Arc A770 © Intel

Le CEO d'Intel marque un point dans ses propos: les prix pratiqués par les acteurs en vue sur le marché des GPU, à savoir Nvidia et AMD, sont en hausse. Il convient d'ajouter que beaucoup de cartes ont vu leur prix nettement augmenter ces dernières années en raison de la pénurie sur le marché. Une carte graphique vendue au prix conseillé de, disons, 500 euros, était bien vite commercialisée à 800-900 euros début 2021. La baisse classique des prix des puces ne s'est quasiment pas concrétisée.

Il est clair qu'Intel ne se hasarde pas (encore) dans le segment supérieur de ce marché, mais 329 dollars, cela représente un prix décent pour ceux qui veulent utiliser des jeux haut de gamme ou effectuer du travail graphique, mais qui ne souhaitent pas dépenser des fortunes. Il nous faut apporter ici la nuance, selon laquelle ce prix s'entend probablement hors TVA, ce qui fait qu'en euros sur le marché à la consommation, il sera donc un peu plus élevé.

