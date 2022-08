Intel va nettement étendre ses installations de production en Arizona. Assez singulièrement, l'entreprise n'est pas la seule sur le coup, puisque la moitié de l'investissement se chiffrant en milliards de dollars provient d'un fonds financier canadien.

Intel et Brookfield Asset Management injectent conjointement trente milliards de dollars dans le site. La moitié émane donc de Brookfield qui, en échange, détiendra une participation de 49 pour cent dans le projet. Intel restera donc l'actionnaire principal et gardera le contrôle d'exploitation des deux usines.

Le but de l'extension est de produire davantage de puces haut de gamme et ce, tant pour les produits d'Intel que pour les clients d'Intel Foundry Services, la nouvelle division où Intel fabrique des puces pour d'autres entreprises.

Depuis le retour de Pat Gelsinger chez Intel début 2021, l'entreprise prévoit d'énormes investissements aux Etats-Unis et en Europe. Ce n'est du reste pas un luxe superflu était donné qu'Intel, malgré la position de force qu'elle occupe encore et toujours, a cédé ces dernières années des parts de marché à la concurrence. En même temps, il existe une pénurie de puces au niveau mondial, ce qui force chaque fabricant à envisager des possibilités de produire davantage, même si cela va de pair avec de lourds investissements, dont la durée d'amortissement est parfois limitée.

Nouveau modèle de financement

Dans cette perspective, la collaboration avec Brookfield s'avère être la nouvelle la plus intéressante liée à cet investissement. Intel parle d'un nouveau modèle de financement: elle peut injecter relativement rapidement d'importants montants dans ses usines sans pour autant alourdir trop sa comptabilité.

Le défi à relever par la production de puces, surtout les modèles les plus sophistiqués, réside dans le fait que le processus de fabrication est extrêmement sensible et par conséquent très onéreux. En même temps, les puces qui sont produites, ne sont 'neuves' que quelque temps, en fait jusqu'à ce que de meilleurs exemplaires apparaissent sur le marché et que la ligne de production s'avère moins rentable ou doit être rénovée pour la génération de puces suivante.

Intel et d'autres fondeurs de puces recevront aussi davantage de soutien politique aux Etats-Unis. Le président Joe Biden a en effet lancé ce mois-ci plusieurs initiatives, par lesquelles des subsides d'un montant total de 52,7 milliards de dollars seront attribués à la production de puces et à la recherche sur des puces perfectionnées.

