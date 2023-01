Les deux entreprises ont enterré la hache de guerre juridique les opposant en raison de cinq violations de brevets.

Intel est depuis un certain temps déjà impliquée dans un combat juridique avec VLSI Technology, qui appartient à SoftBanks Fortress Investment Group. VLSI Technology prétendait qu'Intel avait enfreint cinq de ses brevets relatifs, notamment, aux communications sécurisées, à l'optimalisation et à la distribution de l'alimentation, ainsi qu'aux interconnexions entre puces. Ce n'est du reste pas le premier différend juridique au sujet de violations de brevets opposant les deux firmes. Ces dernières années déjà, Intel a en effet dû verser trois milliards de dollars de compensation à VLSI. L'affaire à laquelle Intel et VLSI mettent fin aujourd'hui, date de 2018. Si Intel l'avait perdue, elle aurait probablement été forcée de verser 4 milliards de dollars supplémentaires. L'accord trouvé est donc une bonne chose pour Intel tout particulièrement.

Les deux parties ont convenu de renoncer au procès en cours et de résoudre entre elles tous les litiges à propos des brevets susmentionnés. Elles ont convenu entre autres que VLSI ne se tournera plus vers la Justice dans cette affaire et n'intentera pas de procès à l'encontre de partenaires d'Intel au sujet de ces brevets spécifiques.

En collaboration avec Dutch IT Channel

