L'année dernière, les ventes de semi-conducteurs ont crû de dix pour cent à l'échelle mondiale. Intel et Samsung continuent de dominer le marché, mais la croissance est surtout ressentie chez Nvidia, MediaTek et Qualcomm.

Au niveau mondial, le marché a représenté 466,2 milliards de dollars en 2020, soit 10,4 pour cent de plus qu'en 2019. Avec ses 72,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, Intel reste l'acteur numéro un sur le marché (avec une part de 15,6 pour cent) et précède Samsung Electronics qui, avec un chiffre d'affaires de 57,7 milliards de dollars, dessert 12,4 pour cent du marché.

Parmi les chiffres liés aux semi-conducteurs, on trouve toutes sortes de puces: tant les CPU et GPU classiques (équipant les PC, tablettes, serveurs, téléphones ou autres appareils) que les puces-mémoires ou les puces 5G. Selon le bureau d'analystes Gartner, Intel se distingue surtout dans les CPU pour PC et serveurs.

© Gartner

Mais les chiffres indiquent aussi que malgré sa position, Intel progresse moins vite que le marché. On observe d'une manière générale que ces chiffres sont très différents d'un acteur à l'autre. Chez Broadcom et Texas Instruments, la croissance n'est que de 2-3 pour cent, ce qui est peu par rapport à l'évolution du marché.

Par contre, Qualcomm (+29 pour cent), Nvidia (+45,2 pour cent), Kioxia (+32,5 pour -cent) et MediaTek (+38,1 pour cent) ont enregistré chacune une hausse de quasiment trente pour cent, voire plus.

