Le géant technologique Intel solliciterait jusqu'à dix milliards d'euros supplémentaires pour construire une nouvelle usine de puces en Allemagne. L'usine avait été annoncée l'année dernière déjà, mais sa construction a été reportée.

Intel voudrait obtenir une solide aide supplémentaire de l'Etat allemand pour construire son usine à Magdebourg. Voilà ce que révèle le journal Handelsblatt sur base de sources gouvernementales. Les autorités allemandes avaient déjà prévu un montant de quelque 6,8 milliards d'euros pour Intel, mais l'entreprise aurait à présent besoin de quasiment dix milliards d'euros pour la construction de l'usine, soit 3,2 milliards de plus.

Il est question de la mise en oeuvre de ce qu'on appelle une 'méga-usine' de puces dans la ville de Magdebourg. Elle avait été annoncée en mars de l'année dernière, et sa construction devait débuter cette année, mais il y a déjà eu un report.

Le montant des travaux avait été estimé à l'origine à 17 milliards d'euros, mais compte tenu de la hausse des prix de l'énergie, Intel déclare à présent avoir besoin de 20 milliards pour l'usine. L'entreprise aurait déjà démarré des négociations avec le gouvernement allemand pour obtenir les 3 milliards supplémentaires.

Selon le journal allemand Handelsblatt, le gouvernement allemand n'aurait pas encore décidé de débloquer les subsides demandés. Le fait est que les fondeurs de puces sont actuellement très courtisés. Tant l'UE que les Etats-Unis ont annoncé des milliards d'aide pour que des usines de puces soient construites sur leur sol, et être ainsi moins dépendants des grands fournisseurs asiatiques. Les troubles géopolitiques avec la Chine en sont partiellement la cause. C'est ainsi qu'à l'étranger, on craint que ce pays n'attaque Taïwan, qui est actuellement le principal producteur de puces au monde. Or la Chine considère Taïwan comme une province dissidente, ce que réfute cette dernière.

