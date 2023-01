Cette fonction vous permettra de ne plus recevoir de notifications pendant quelque temps et enverra un message automatique aux personnes qui tenteront de prendre contact avec vous.

Ce 'Quiet Mode' s'inscrit dans des tentatives plus larges d'Instagram de proposer à ses utilisateurs des outils leur permettant de mieux gérer leur temps. Outre le mode silencieux, d'autres outils sont déployés aujourd'hui même à destination des parents qui souhaitent contrôler l'utilisation de la plate-forme par leurs enfants.

L'idée sous-jacente au mode silencieux semble cibler spécifiquement les utilisateurs qui craignent de devoir être présents constamment en ligne et de se voir contraints de répondre à des messages. Au-delà de la désactivation des notifications, la fonction modifie votre statut en 'In Quiet Mode' et envoie automatiquement une réponse aux messages privés de vos interlocuteurs pour leur signaler que vous n'êtes pas disponible pendant un certain temps.

Les réseaux sociaux tels Instagram, qui est surtout populaire chez les ados, suscitent depuis assez longtemps déjà des critiques à propos de la mauvaise influence qu'ils peuvent avoir sur la santé psychologique de leurs utilisateurs. Ces dernières années, Instagram a déjà introduit différentes fonctions destinées surtout à protéger la confidentialité des adolescents. C'est ainsi que ces derniers sont moins soumis à des publicités ciblées ou à des images de nus indésirables.

